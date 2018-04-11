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На Сицилії внаслідок повені затонули десять людей

Серед загиблих двоє маленьких дітей віком 1 та 3 років
Десять людей стали жертвами негоди, яка накрила цими вихідними Сицилію.
На Сицилії внаслідок повені затонули десять людей Фото: palermo.repubblica.it

У ніч на неділю в міста Кастельдачча, що у Провінції, розлилася місцева річка Міліча, повідомляє видання Repubblica.

Вода затопила один із будинків на березі, в якому мешкали дві родини. Вода швидко піднялась до самої стелі – в результаті дев'ять осіб загинули, у тому числі однорічний малюк і трирічний хлопчик, та 15-річна дитина.

В сицилійському селищі Вікарі затонув 44-річний чоловік. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Місцева влада не виключає – кількість жертв може зрости. Негода вирує в Італії з початку тижня – за цей час загинули 19 осіб.

Також, кілька сотень автомобілів Maserati були знищені під час пожежі в порту італійської Савони.

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04 11 2018 11:46
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