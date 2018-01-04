Вночі на Землю впаде китайська космічна станція

У ніч на 2 квітня на Землю повернеться космічна станція "Тяньгун-1", запущена у 2011 році державним космічним агентством КНР.

Як повідомляє BBC, за прогнозами британського космічного агентства, ймовірність того, що восьмитонна конструкція долетить до поверхні, вкрай низька. Однак деякі елементи можуть впасти на Землю.

Відстежувати приблизну область падіння "Тяньгун-1" можна за посиланням.

Точне місце входження станції в атмосферу досі залишається невідомим: воно може бути в будь-якій точці з широтами від -43 до +43 градусів. Експерти Європейського космічного агентства зазначають, що ймовірне місце падіння "Тяньгун-1" охоплює територію від Нової Зеландії до американського Середнього Заходу. У зону ймовірного падіння також потрапляє невелика частина Дагестану.

З Землі падіння частин станції виглядатиме як яскравий спалах.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року стало відомо, що китайська космічна станція "Тяньгун-1" безконтрольно падає на Землю.