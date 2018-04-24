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Vodafone відновив роботу в ЛНР

Робота мобільного оператора Vodafone-Україна на території ЛНР відновлена
У Міністерстві у справах тимчасово окупованих територій заявили, що на непідконтрольній Україні території Луганської області відновлено зв'язок оператора Vodafone.
Vodafone відновив роботу в ЛНР Фото: The Telegraph

Робота мобільного оператора Vodafone-Україна на території ЛНР відновлена, повідомила у вівторок, 24 квітня, прес-служба міністерства з опитуваннями тимчасово окупованих територій України.

"За оперативною інформацією, мобільний зв'язок на тимчасово окупованій частині Луганської області відновили", - йдеться в повідомленні міністерства у Twitter.

Раніше повідомлялося, що послуги мобільного оператора Vodafone-Україна відсутні на непідконтрольній Києву території Луганської області через пошкодження, причини встановлюються.

Нагадаємо, 11 січня в ДНР і ЛНР зник мобільний зв'язок оператора Vodafone. Причиною тому стало пошкодження оптоволоконного кабелю.

За час відсутності мобільного зв'язку Vodafone в окремий районах Донецької області так звана "ДНР" заробила від 750 тисяч до 1 мільйона доларів.

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24 04 2018 20:46
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