Vodafone відновив роботу в ЛНР
Робота мобільного оператора Vodafone-Україна на території ЛНР відновлена, повідомила у вівторок, 24 квітня, прес-служба міністерства з опитуваннями тимчасово окупованих територій України.
"За оперативною інформацією, мобільний зв'язок на тимчасово окупованій частині Луганської області відновили", - йдеться в повідомленні міністерства у Twitter.
Раніше повідомлялося, що послуги мобільного оператора Vodafone-Україна відсутні на непідконтрольній Києву території Луганської області через пошкодження, причини встановлюються.
Нагадаємо, 11 січня в ДНР і ЛНР зник мобільний зв'язок оператора Vodafone. Причиною тому стало пошкодження оптоволоконного кабелю.
За час відсутності мобільного зв'язку Vodafone в окремий районах Донецької області так звана "ДНР" заробила від 750 тисяч до 1 мільйона доларів.
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