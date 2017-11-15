Воєначальник Зімбабве захопив телекомпанію столиці країни

Інформації про долю президента країни Роберта Мугабе немає

Армія звинуваченого у зраді глави збройних сил Зімбабве захопила держтелерадіокомпанію в столиці країни Хараре.

Про це повідомляє Reuters.

Солдати воєначальника країни Костянтина Чівенги захопили штаб-квартиру ZBC, державного мовника Зімбабве підконтрольного президенту Роберту Мугабе, і наказали співробітникам піти.

Кілька співробітників ZBC були піддані жорстокому поводженню, сказали два співробітника і правозахисник.

Незабаром після цього три вибухи потрясли центр столиці південноафриканської країни.

При цьому інформації про долю Мугабе немає.

Єдиний офіційний чиновник уряду Ісаак Мойо, посол Зімбабве в сусідній Південній Африці, раніше спростував розмови про переворот, заявивши, що уряд не повалено.

"Насправді нічого не відбувається. Це всього лише заяви в соціальних мережах ", - сказав Мойо агентству.

Тиждень тому колишній начальник служби безпеки на прізвисько "Крокодил", віце-президент Еммерсон Мнангагва був звільнений, а на його посаду призначена 52-річна дружина Мугабе.

Після цього Чівенга ясно дав зрозуміти, що армія відмовляється прийняти звільнення Мнангагви.

Всього через 24 години після того, як воєначальник пригрозив втрутитися, щоб припинити чистку своїх союзників президентом Мугабе, репортер Reuters побачив бронетранспортери на головних дорогах навколо столиці.

Посольство США в Зімбабве рекомендувало громадянам "залишатися на місцях до подальшого повідомлення".

Роберт Мугабе перебуває при владі з 1980 року, коли Зімбабве отримала незалежність від Великобританії. Військові побоюються, що відставка віце-президента стане кроком на шляху до передачі влади дружині президента Грейс Мугабе.

У 2013 році Мугабе заявив, що його народ отримав демократію, а невдоволеним результатами виборів порадив "накласти на себе руки".