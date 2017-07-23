ПОЛІТИКА НОВИНИСпеціальний представник Держдепу США в Україні Курт Волкер заявляє, що метою його приїзду на Донбас у неділю було ознайомитися з ситуацією, а також зустрітися з різними сторонами процесу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Волкер спілкуватиметься з усіма сторонами процесу на Донбасі
Дипломат не окреслив офіційну позицію США
Фото: facebook.com/ato
"Я мав намір відвідати Авдіївку, інші населені пункти вздовж лінії розмежування, поспілкуватися з місцевими жителями. Далі я буду спілкуватися з іншими сторонами цього процесу, слухати їх точку зору. Після цього я повернуся до Вашингтона, де надам певні рекомендації", – сказав Волкер на прес-конференції в Краматорську, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Заяви про політику Вашингтона з цього питання на цей час у мене немає", – додав він.
Нагадаємо, Волкер у неділю в складі делегації Держдепартаменту США відвідав прифронтову Авдіївку і Краматорськ. Він заявив, що на Донбасі зараз "не заморожений конфлікт, а гаряча війна".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 07 2017 18:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles