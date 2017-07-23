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Волкер спілкуватиметься з усіма сторонами процесу на Донбасі

Дипломат не окреслив офіційну позицію США
Спеціальний представник Держдепу США в Україні Курт Волкер заявляє, що метою його приїзду на Донбас у неділю було ознайомитися з ситуацією, а також зустрітися з різними сторонами процесу.
Волкер спілкуватиметься з усіма сторонами процесу на Донбасі Фото: facebook.com/ato

"Я мав намір відвідати Авдіївку, інші населені пункти вздовж лінії розмежування, поспілкуватися з місцевими жителями. Далі я буду спілкуватися з іншими сторонами цього процесу, слухати їх точку зору. Після цього я повернуся до Вашингтона, де надам певні рекомендації", – сказав Волкер на прес-конференції в Краматорську, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Заяви про політику Вашингтона з цього питання на цей час у мене немає", – додав він.

Нагадаємо, Волкер у неділю в складі делегації Держдепартаменту США відвідав прифронтову Авдіївку і Краматорськ. Він заявив, що на Донбасі зараз "не заморожений конфлікт, а гаряча війна".

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