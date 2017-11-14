Волкер та Сурков провели зустріч: компромісу щодо Донбасу не знайшли

Росія прийняла тільки три запропоновані США абзаци пропозицій стосовно резолюції Радбезу з 29

У понеділок, 13 листопада, в Белграді пройшли переговори спецпредставника США з питань України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова.

Посольство США в Росії повідомило, що на них відбулося всестороннє обговорення поточного стану справ у дипломатичній сфері стосовно зусиль для припинення бойових дій на Донбасі.

"Незважаючи на те, що Сполучені Штати і Росія мають різні концепції шляхів досягнення миру, спільну роботу в цьому напрямку буде продовжено. Відповідно до Мінської угоди, існувала необхідність поєднувати політичні заходи із заходами у сфері безпеки. Обидві сторони проаналізують думки, висловлені протягом зустрічі, й обміркують подальші шляхи вирішення цього завдання", - йдеться в прес-релізі американського посольства.

Агентство ТАСС, зі свого боку, з посиланням на Суркова повідомляє, що на переговорах порушували питання миротворчої місії для Донбасу.

"Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - 29 абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Небагато, звичайно. Але все-таки три - не нуль. Краще, ніж нуль", - сказав помічник президента Росії.

"Представники Росії і США солідарні в головному - мінські угоди потрібно реалізувати. Для цього необхідно прискорити виконання політичних зобов'язань Києва з одночасним зміцненням безпеки в зоні конфлікту", - додав Сурков.

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Раніше Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати запропонували Україні не вносити конкуруючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську ініціативу та спробувати дійти згоди щодо основних принципів, на яких має базуватися ця резолюція.