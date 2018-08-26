Волонтери скаржаться на невизначеність закону щодо оплати ДНК-експертиз загиблих цивільних на Донбасі

Також законодавством не врегульовано питання про те, хто повинен ховати загиблих мирних жителів, яких не змогли ідентифікувати

В законодавстві не визначено, хто сплачує проведення ДНК-експертиз загиблих мирних жителів.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" повідомив голова гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

Він зазначив, що не у всіх родичів загиблих є гроші, щоб провести цю експертизу.

Євген Каплін розповів, що його організації відомо про 13 випадків, коли загиблих людей у 2014-2015 роках ховали на городах чи у дворах. Зокрема, є інформація про поховання шести людей біля села Піски. Ці люди у 2014 році йшли з Донецька і підірвалися на розтяжці. Їхні тіла лише через кілька днів виявили місцеві жителі. За паспортом ідентифікували тільки одну людину. Поховали всіх в одній могилі.

"На жаль, такої процедури не передбачено для мирних жителів. Тобто, навіть якщо родичі цих людей захочуть їх перезаховати, навіть якщо ми знайдемо волонтерів, домовимося з військовими про те, щоб нас пустили туди і допомогли ексгумувати, то є ще низка питань щодо того, хто робитиме ДНК-експертизу цим невстановленим людям, які йшли з Донецька. ДНК-експертиза недешева сьогодні. Немає положення щодо того, хто має провести ДНК-експертизу для мирних жителів, хто має профінансувати цю експертизу для родичів", – сказав голова гуманітарної місії "Проліска".

Також, за словами Євгена Калпіна, не врегульовано питання про те, хто повинен ховати загиблих мирних жителів, кого не змогли ідентифікувати.