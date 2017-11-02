ВРП хоче уникнути притягнення до відповідальності суддів, які переслідували активістів Майдану
"7 квітня 2016 року Вищій раді юстиції (яка реорганізована у Вищу раду правосуддя, – iPress.ua) передано справи щодо 305 "суддів Майдану". З цього часу ВРЮ відкрила провадження лише стосовно 45 суддів. Інші 260 чекають своєї черги. По більшості з цих 305 суддів вже закінчуються строки притягнення до відповідальності (3 роки з дня винесення рішення)", – написав Маселко на своїй сторінці у Facebook, розмістивши скан-копію відповіді ВРП.
За словами адвоката, на прохання надати інформацію, коли закінчуються строки стосовно кожної справи, у ВРП відповіли, що така інформація "не була створена в процесі діяльності ВРП і не перебуває у її володінні".
"Виходить ВРП не володіє інфо стосовно строків покарання суддів. Очевидно, що їх закінчення буде сюрпризом для ВРП", – робить висновок Роман Маселко.
Нагадаємо, у вересні 2016 Вища рада юстиції (яка реорганізована у Вищу раду правосуддя) схвалила звільнення за порушення присяги судді Печерського райсуду м.Києва Оксани Царевич на 4 серпня.
Раніше Вищий адмінсуд України скасував три рішення Вищої ради юстиції про звільнення суддів за порушення присяги в винесенні протиправних рішень через адміністративний і політичний тиск по справах переслідування активістів Майдану, керуючись нормою з перехідних положень закону, де зазначеним сроком давності є один рік.
Таким чином, це допомогло уникнути звільнення одіозним суддям Майдану в Черкаській області, Борисполі та Києві.
Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк пояснив, що стосовно суддів, які порушили присягу, у разі дисциплінарного стягнення, повинен застосовуватись трирічний строк давності.
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