ВРП хоче уникнути притягнення до відповідальності суддів, які переслідували активістів Майдану

У більшості справ закінчуються строки притягнення до відповідальності

Вища рада правосуддя намагається уникнути притягнення до відповідальності суддів, які переслідували активістів під час Євромайдану. Таке припущення зробив адвокат "Автомайдану" Роман Маселко.

"7 квітня 2016 року Вищій раді юстиції (яка реорганізована у Вищу раду правосуддя, – iPress.ua) передано справи щодо 305 "суддів Майдану". З цього часу ВРЮ відкрила провадження лише стосовно 45 суддів. Інші 260 чекають своєї черги. По більшості з цих 305 суддів вже закінчуються строки притягнення до відповідальності (3 роки з дня винесення рішення)", – написав Маселко на своїй сторінці у Facebook, розмістивши скан-копію відповіді ВРП.

За словами адвоката, на прохання надати інформацію, коли закінчуються строки стосовно кожної справи, у ВРП відповіли, що така інформація "не була створена в процесі діяльності ВРП і не перебуває у її володінні".

"Виходить ВРП не володіє інфо стосовно строків покарання суддів. Очевидно, що їх закінчення буде сюрпризом для ВРП", – робить висновок Роман Маселко.

Нагадаємо, у вересні 2016 Вища рада юстиції (яка реорганізована у Вищу раду правосуддя) схвалила звільнення за порушення присяги судді Печерського райсуду м.Києва Оксани Царевич на 4 серпня.

Раніше Вищий адмінсуд України скасував три рішення Вищої ради юстиції про звільнення суддів за порушення присяги в винесенні протиправних рішень через адміністративний і політичний тиск по справах переслідування активістів Майдану, керуючись нормою з перехідних положень закону, де зазначеним сроком давності є один рік.

Таким чином, це допомогло уникнути звільнення одіозним суддям Майдану в Черкаській області, Борисполі та Києві.

Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк пояснив, що стосовно суддів, які порушили присягу, у разі дисциплінарного стягнення, повинен застосовуватись трирічний строк давності.