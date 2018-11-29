Вселенський патріархат схвалив проект статуту Української церкви

В той же час Синод Вселенського патріархату не затвердив текст томосу для автокефальної Української православної церкви

Синод Вселенського патріархату не затвердив текст томосу для автокефальної Української православної церкви і не призначив дату об’єднавчого собору. Водночас Константинополь підготував попередній проект статуту майбутньої Української церкви.

"В контексті раніше прийнятого рішення Вселенського Патріархату про надання автокефалії церкви України і в очікуванні видачі Патріаршого і Синодального томосу Святіший і Священний Синод склав Конституційну хартію Української церкви", - йдеться у підсумковому комюніке Синоду Вселенського патріархату.

Після затвердження документа українське духовенство повинно зібратися на об'єднавчий собор і обрати свого свого предстоятеля.

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.

Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.