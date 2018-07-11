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Вибори у США: демократи здобувають більшість у Палаті представників Конгресу

За результатами проміжних виборів у США кандидати від Демократичної партії отримають більшість у Палаті представників Конгресу.
Вибори у США: демократи здобувають більшість у Палаті представників Конгресу Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Беручи контроль над нижньою палатою Конгресу США вперше за вісім років, демократи можуть розпочати розслідування стосовно адміністрації та бізнесу президента США Дональда Трампа, повідомляє BBC у партнерстві із CBS, демократи можуть отримати 23 місця у нижній палаті Конгресу.

6 листопада у США обирали 435 членів Палати представників та третину зі 100 сенаторів. Усіх членів Палати представників переобирають кожні два роки. Крім того, на виборах визначили третину складу Сенату.

Від того, чия буде більшість у Палаті представників та Сенаті, залежить реалізація багатьох передвиборчих обіцянок президента Дональда Трампа.

Перед виборами республіканці контролювали 51 місце у Сенаті, а демократи, включно з двома незалежних сенаторів, які є прибічниками Демократичної партії,- 49 місць.

Прогнозували, що якщо демократи отримають більшість у Палаті представників, вони уповільнюватимуть або й зовсім блокуватимуть реалізацію намірів Трампа. Відтак у Білого дому можуть виникнути складнощі з ухваленням законодавчих ініціатив, якщо для їхньої реалізації необхідне схвалення обох палат парламенту.

Крім того, з контролем над Палатою представників, демократи можуть ініціювати процес імпічменту президента США.

Вибори до двох палат Конгресу США стали своєрідним референдумом довіри до президента Дональда Трампа.
 
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07 11 2018 09:26
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