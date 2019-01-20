Вибух на трубопроводі в Мексиці: кількість загиблих зросла до 79

Людей зі серйозними травмами перевезли до лікарні у Мехіко

Кількість загиблих унаслідок вибуху на трубопроводі в Мексиці зросла до 79.

У лікарнях Ільдаго госпіталізовано 66 постраждалих. Людей зі серйозними травмами перевезли до лікарні у Мехіко. Наразі там перебувають пацієнти з понад 80% опіків тіла, повідомляє El Universal.

Нагадаємо, що у центральній Мексиці вибухнув трубопровід, по якому транспортували пальне, через що загинули 66 людей, ще понад 70 - поранені.

Це вже не перший випадок, коли вибух стається на території державної паливної компанії Pemex. У 2013 році в цьому ж районі від вибуху загинули 37 людей, у 2012 році від пожежі та вибуху газу загинули 26 осіб.