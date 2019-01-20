Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вибух на трубопроводі в Мексиці: кількість загиблих зросла до 79

Людей зі серйозними травмами перевезли до лікарні у Мехіко
Кількість загиблих унаслідок вибуху на трубопроводі в Мексиці зросла до 79.
Вибух на трубопроводі в Мексиці: кількість загиблих зросла до 79 Фото:DW

У лікарнях Ільдаго госпіталізовано 66 постраждалих. Людей зі серйозними травмами перевезли до лікарні у Мехіко. Наразі там перебувають пацієнти з понад 80% опіків тіла, повідомляє El Universal.

Нагадаємо, що у центральній Мексиці вибухнув трубопровід, по якому транспортували пальне, через що загинули 66 людей, ще понад 70 - поранені.

Це вже не перший випадок, коли вибух стається на території державної паливної компанії Pemex. У 2013 році в цьому ж районі від вибуху загинули 37 людей, у 2012 році від пожежі та вибуху газу загинули 26 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2019 21:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.