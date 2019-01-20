CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих унаслідок вибуху на трубопроводі в Мексиці зросла до 79.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух на трубопроводі в Мексиці: кількість загиблих зросла до 79
Людей зі серйозними травмами перевезли до лікарні у Мехіко
Фото:DW
У лікарнях Ільдаго госпіталізовано 66 постраждалих. Людей зі серйозними травмами перевезли до лікарні у Мехіко. Наразі там перебувають пацієнти з понад 80% опіків тіла, повідомляє El Universal.
Нагадаємо, що у центральній Мексиці вибухнув трубопровід, по якому транспортували пальне, через що загинули 66 людей, ще понад 70 - поранені.
Це вже не перший випадок, коли вибух стається на території державної паливної компанії Pemex. У 2013 році в цьому ж районі від вибуху загинули 37 людей, у 2012 році від пожежі та вибуху газу загинули 26 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 01 2019 21:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"