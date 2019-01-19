Через вибух трубопроводу в Мексиці загинули 66 людей, понад 70 - поранені, - ВІДЕО
"У центральній Мексиці в п'ятницю сталася масштабна пожежа від вибуху палива, що просочилося з трубопроводу, в результаті чого загинули щонайменше 20 осіб, крім того значні опіки отримали понад 70 місцевих жителів, які в цей час збирали бензин у відра і сміттєві баки", - повідомили представники місцевої влади, пише інформагентство Associated Press.
Витік пального був спричинений незаконною врізкою в трубопровід у штаті Ідальго.
Як пише El Universal, на місці події зібралися не менш ніж 350 місцевих жителів, щоб зібрати розлитий бензин. Більшість постраждалих отримали опіки другого і третього ступеня.
Відеоспостереження зафіксувало потужний вибух і масштабну пожежу.
Місцева влада надає медичну допомогу постраждалим. Водночас, за фактом пошкодження інфраструктури та крадіжки пального відбувається розслідування, повідомляє AP.
Впоратися з вогнем до тепер не вдалося. Влада міста Мехіко спрямувала в Ідальго чотири вертольоти з лікарями для надання допомоги постраждалим.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор дав вказівки уряду надати необхідну допомогу потерпілим під час пожежі.
Згодом губернатора штату Омара Фаяда заявив, що кількість жертв вибуху трубопроводу збільшилася до 66 осіб, пише "Інтерфакс".
За його словами, ще 76 осіб отримали поранення і травми. Стан деяких постраждалих оцінюють як важкий і вкрай важкий.
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