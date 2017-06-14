Вибух в Анкарі: щонайменше один загиблий, - ВІДЕО Інформації про причини вибуху наразі немає

В столиці Туреччини Анкарі внаслідок вибуху у магазині загинула щонайменше одна особа, ще три людини поранено.

Фото: Анадолу

Вибух стався 14 червня в індустріальному районі столиці Туреччини - у магазині, де продаються запасні частини та двигуни для транспортних засобів. Внаслідок вибуху загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu. Інформації про причини вибуху наразі немає. Нагадаємо, минулого тижня у Туреччині в провінції Самсун перекинувся автобус з військовими, внаслідок чого 47 осіб постраждали.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію