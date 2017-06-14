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Вибух в Анкарі: щонайменше один загиблий, - ВІДЕО

Інформації про причини вибуху наразі немає
В столиці Туреччини Анкарі внаслідок вибуху у магазині загинула щонайменше одна особа, ще три людини поранено.
Вибух в Анкарі: щонайменше один загиблий, - ВІДЕО Фото: Анадолу

Вибух стався 14 червня в індустріальному районі столиці Туреччини -  у магазині, де продаються запасні частини та двигуни для транспортних засобів.

Внаслідок вибуху загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

Інформації про причини вибуху наразі немає.

Нагадаємо, минулого тижня у Туреччині в провінції Самсун перекинувся автобус з військовими, внаслідок чого 47 осіб постраждали.

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14 06 2017 16:59
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