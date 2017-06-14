CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ столиці Туреччини Анкарі внаслідок вибуху у магазині загинула щонайменше одна особа, ще три людини поранено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух в Анкарі: щонайменше один загиблий, - ВІДЕО
Інформації про причини вибуху наразі немає
Фото: Анадолу
Вибух стався 14 червня в індустріальному районі столиці Туреччини - у магазині, де продаються запасні частини та двигуни для транспортних засобів.
Внаслідок вибуху загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.
Інформації про причини вибуху наразі немає.
Нагадаємо, минулого тижня у Туреччині в провінції Самсун перекинувся автобус з військовими, внаслідок чого 47 осіб постраждали.
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14 06 2017 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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