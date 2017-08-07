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Вибух в Києві: 17 постраждалих готові переселитися в тимчасове житло

Від переселення відмовилися 50 мешканців, 6 людей ще у роздумах
17 осіб, які постраждали внаслідок вибуху, що стався сьогодні у Голосіївському районі, уже можуть оселитися у тимчасовому житлі.
Вибух в Києві: 17 постраждалих готові переселитися в тимчасове житло Фото:Facebook/Оксана Блищик

“Станом на 18:00 на відселення з будинку в гуртожиток Подільського району на вул. Оболонська, 34, погодилися 17 мешканців. Від переселення відмовилися 50 мешканців, 6 людей у роздумах. Житло, яке отримають постраждалі, обладнане необхідною для житла технікою, є посуд, постіль. Переселення можливе одразу ж після того, як спеціалісти МНС дозволять людям забрати з помешкань необхідні їм речі”, – повідомив перший заступник голови КМДА Генадій Пліс.

Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що троє постраждалих від вибуху в житловому будинку Києва відмовилися від госпіталізації, одна жінка загинула.

Згодом повідомили, що на третьому поверсі будинку в Голосіївському районі столиці, де сьогодні стався вибух, рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.

Нагадаємо, трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.
 
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08 07 2017 22:27
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