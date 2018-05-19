В результаті вибухів на стадіоні в Афганістані загинули вісім осіб

У місті Джелалабад на сході Афганістану сталася серія з трьох вибухів.

Вибухи сталися на міському стадіоні, повідомляє телеканал Tolo News з посиланням на представника губернатора провінції Аттауллі Хог'яні.

Теракт стався під час матчу з крикету. Хог'яні повідомив, що серед загиблих - організатор змагань і заступник мера міста Мехтарлам, що в провінції Лагман.



Фото: tolonews.com

Угруповання "Талібан" свою причетність до теракту заперечує.

Нагадаємо, що в результаті нападу бойовиків "Талібану" на військові бази в західній афганській провінції Фарах загинули більше 30 поліцейських.