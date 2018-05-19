CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Джелалабад на сході Афганістану сталася серія з трьох вибухів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В результаті вибухів на стадіоні в Афганістані загинули вісім осіб
Ще 45 постраждали
Фото: з відкритих джерел
Вибухи сталися на міському стадіоні, повідомляє телеканал Tolo News з посиланням на представника губернатора провінції Аттауллі Хог'яні.
Теракт стався під час матчу з крикету. Хог'яні повідомив, що серед загиблих - організатор змагань і заступник мера міста Мехтарлам, що в провінції Лагман.
Фото: tolonews.com
Угруповання "Талібан" свою причетність до теракту заперечує.
Нагадаємо, що в результаті нападу бойовиків "Талібану" на військові бази в західній афганській провінції Фарах загинули більше 30 поліцейських.
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