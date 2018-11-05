Атаки талібів в Афганістані: загинуло більше 30 поліцейських

Спеціальні сили Афганістану, за підтримки авіації, проводили активні бойові дії, але не змогли запобігти повторним нападам бойовиків

В результаті нападу бойовиків "Талібану" на військові бази в західній афганській провінції Фарах загинули більше 30 поліцейських.

За словами голови провінційної ради Фарах Фаріда Бахтавара, бойовики в ніч на п’ятницю атакували поліцейську базу в окрузі Балабулук, вбивши щонайменше 23 поліцейських і поранивши трьох, повідомляє Reuters.

В результаті другого нападу у місті Фарах бойовики "Талібану" вбили 11 поліцейських і захопили велику кількість зброї та обладнання.

Фарах, віддалена і малонаселена провінція між Іраном на заході і провінцією Хелманд, яка є "серцем" "Талібану". В останні місяці провінція Фарах стала полем бою з талібами.

Через район Балабулук у провінції Фарах пролягають шляхи контрабанди наркотиків.

Нагадаємо, що унаслідок терактів у Кабулі 30 квітня загинуло десятеро журналістів, поранення дістало ще шестеро. Відповідальність за скоєне взяли на себе терористи ІДІЛ.