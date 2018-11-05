Атаки талібів в Афганістані: загинуло більше 30 поліцейських
За словами голови провінційної ради Фарах Фаріда Бахтавара, бойовики в ніч на п’ятницю атакували поліцейську базу в окрузі Балабулук, вбивши щонайменше 23 поліцейських і поранивши трьох, повідомляє Reuters.
В результаті другого нападу у місті Фарах бойовики "Талібану" вбили 11 поліцейських і захопили велику кількість зброї та обладнання.
Фарах, віддалена і малонаселена провінція між Іраном на заході і провінцією Хелманд, яка є "серцем" "Талібану". В останні місяці провінція Фарах стала полем бою з талібами.
Через район Балабулук у провінції Фарах пролягають шляхи контрабанди наркотиків.
Нагадаємо, що унаслідок терактів у Кабулі 30 квітня загинуло десятеро журналістів, поранення дістало ще шестеро. Відповідальність за скоєне взяли на себе терористи ІДІЛ.
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