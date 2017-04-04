Вищий спецсуд скасував звільнення екс-нардепа Лозинського за "законом Савченко"

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував умовно-дострокове звільнення колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозинського, засудженого за вбивство.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив у Facebook.

"Вищим спеціалізованим судом задоволено касаційну скаргу прокуратури та скасовано ухвалу Апеляційного суду Київської області від 6 квітня 2016 року, якою залишено без змін рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25 лютого 2016 року про звільнення Лозинського В.А. умовно-достроково від відбування покарання", - написав Луценко.

Невідбута частина покарання Лозинського становить 1 рік 11 місяців 8 днів позбавлення волі, уточнив генпрокурор.

Нагадаємо, наприкінці січня минулого року Лозинський подав документи на перерахунок терміну за "законом Савченко".

Його клопотання було задоволено частково, в невідбутий термін зараховані 4 роки і 36 днів (суд останньої інстанції засудив Лозінського до 10 років в'язниці).

16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозинським, а також колишніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським був убитий Валерій Олійник.

Термін покарання для Лозинського почався з березня 2010 року. Влітку 2014 року Бориспільський міськрайонний суд достроково звільнив Лозинського з-під варти за станом здоров'я, але через великий резонанс вбивцю повернули в колонію наступного дня.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти судді, який звільнив засудженого, і проти співробітників Пенітенціарної служби.

Згідно з 81-ю статтею Кримінального кодексу, УДЗ застосовується після закінчення від половини до трьох четвертих терміну покарання (залежно від тяжкості злочину).