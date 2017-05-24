Вийшов перший повноцінний трейлер 7 сезону "Гри престолів"

У мережі з'явився трейлер 7 сезону серіалу "Гра престолів".

Ролик опублікований на офіційному каналі фільму в YouTube.

У ролику один з головних героїв проекту Джон Сноу оголошує, що почалася Велика війна.

Прем'єра нових епізодів відбудеться 16 липня на телеканалі HBO. Всього в сезоні буде сім серій.

Творці серіалу "Гра престолів" повідомили, що фінальний 8-й сезон стане найкоротшим і буде складатися з 6 серій.