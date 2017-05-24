CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ мережі з'явився трейлер 7 сезону серіалу "Гра престолів".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вийшов перший повноцінний трейлер 7 сезону "Гри престолів"
Джон Сноу оголошує, що почалася Велика війна
Ролик опублікований на офіційному каналі фільму в YouTube.
У ролику один з головних героїв проекту Джон Сноу оголошує, що почалася Велика війна.
Прем'єра нових епізодів відбудеться 16 липня на телеканалі HBO. Всього в сезоні буде сім серій.
Творці серіалу "Гра престолів" повідомили, що фінальний 8-й сезон стане найкоротшим і буде складатися з 6 серій.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 05 2017 21:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків