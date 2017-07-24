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З Windows зникне редактор Paint

Paint існує близько 32 років
Корпорація Microsoft відмовиться від графічного редактора Paint в наступних оновленнях системи.
З Windows зникне редактор Paint Фото: MSPoweruser

В останньому оновленні Fall Creators Update для системи Windows 10 програма Paint визначена як "застаріла", повідомляється на сайті компанії.

Як правило, це означає, що додаток з часом зникне з базової комплектації операційної системи. Не виключено, що його видалять вже після найближчого оновлення Windows, інформує The Guardian.

Корпорація Microsoft планує замінити це додаток програмою Paint 3D - аналогом графічного редактора. У його оновленої версії у користувачів з'явиться можливість працювати над тривимірними зображеннями і поєднувати їх з двомірними зображеннями. Однак дві програми майже не будуть схожими одна на одну.

Співробітники Microsoft вирішили позбутися Paint, який з'явився ще в операційній системі Windows 1.0, бо він морально застарів. Перш за все користувачів не влаштовував малий функціонал цієї програми.

Попри те, що редактор кілька разів глобально оновлювався, його можливості все одно залишалися поза конкуренцією навіть з такими безкоштовними аналогами, як Paint.NET.

Нагадаємо, що Microsoft більше не буде безплатно поширювати ОС Windows 10.

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24 07 2017 16:23
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