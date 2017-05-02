Якщо комусь від цього легше, я можу визнати будь-які помилки, – Азаров

Андрій Клюєв та Микола Азаров про помилки, скоєні в 2014 році

Глава адміністрації екс-президента Андрій Клюєв та екс-глава уряду Микола Азаров розповіли про свою відповідальність за події в Україні у 2014 році та помилки під час перебування при владі.

Про це екс-посадовці часів Януковича заявили в ефірі передачі "Право знать" на російському телеканалі ТВЦ 4 лютого, пише Українська Правда.

Зокрема, Клюєв на коментар одного з журналістів, що на представниках екс-влади лежить велика відповідальність за події 2014-го року, до яких призвела саме політика тодішніх урядовців, заявив: "Усі ми, хто перебував поруч із Віктором Януковичем, у певній мірі винні".

"Усі винні, у т.ч. числі і я... Десь, щось, можливо, не договорив, або змовчав, можливо, щось неправильно порадив... Кожен з нас, хто був при владі, відповідальний за те, що відбулося у 2014 році. Я це визнаю", – зазначив Клюєв.

На питання, на які кошти екс-урядовці живуть в РФ, Клюєв заявив, що є "забезпеченою людиною, ще до того, як прийшов до влади, займався бізнесом і прийшов з бізнесу".

"У мене певна частина бізнесу залишилася, яка працює, і я маю можливість утримувати себе і мою сім'ю", – зазначив Клюєв.



Фото: tvc.ru

У свою чергу Азаров заявив, що "якщо комусь від цього легше, я можу визнати будь-які помилки" та додав, що "в Україні були лише одні ляльководи, які готували "переворот" в Україні, – США, інші – це все нісенітниця".

Азаров додав, що його "єдина серйозна помилка, – що не зумів жорстко перед Януковичем поставити питання про розгін банди, яка організувала "держпереворот".

Він також проігнорував питання про свої доходи та отримання української пенсії і заявив, що за три останні роки "жоден український правоохоронний орган не сформулював на його адресу жодного звинувачення".

Під час своїх відповідей щодо ситуації в Україні, її відносин із США та загострення протистояння на Донбасі Клюєв та Азаров висловлювали позицію, співзвучну з раніше оприлюдненими заявами представників Кремля та МЗС РФ: "Україна може привертати увагу до себе не досягненнями чи реформами, а військовими діями".

Обидва екс-урядовця висловлювали думку щодо прагнення певних сил втягнути РФ у конфлікт з новим президентом США Дональдом Трампом та "зробити подальші пошуки конструктивних рішень з РФ неможливими, для чого необхідне серйозне загострення конфлікту" в Україні.

Нагадаємо, 28 січня Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього секретаря Ради національної безпеки й оборони, екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва.