Суд заборонив ГПУ почати заочне розслідування проти Клюєва
Генпрокуратура підозрює колишнього секретаря РНБО у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів із застосуванням фізичного насильства, а також в організації перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, йдеться в ухвалі суду від 25 січня.
15 березня 2016 року складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри Клюєву. Стороною обвинувачення стверджується, що суть обґрунтованої підозри полягає в незаконних діях останнього на посаді секретаря РНБО, виражених у виконанні протиправної вказівки колишнього президента Віктора Януковича з розгону активістів Євромайдану в період з 22 по 29 листопада 2013 року.
28 лютого 2014 року підозрюваний оголошений у розшук. Служба безпеки України встановила, що Клюєв перебуває на території Росії.
17 травня 2015 року на адресу робочого апарату Укрбюро Інтерполу направлено матеріали для оголошення Клюєва в міжнародний розшук.
Офіс з юридичних питань Генерального секретаріату Інтерполу відмовив у цьому проханні, прийшовши до висновку, що справа за підозрою Клюєва має переважно політичний характер.
У свою чергу, суддя Печерського райсуду Віталій Писанець вирішив, що Генпрокуратура направила Клюєву повідомлення про підозру на неправильну адресу. Також суддя вважає, що підозрюваний не перебуває в розшуку у даній кримінальній справі.
Крім того, суд вирішив, що інформація про перебування Клюєва на території РФ є припущенням і документально не підтверджена. У зв'язку з цим суд повернув клопотання Генпрокуратурі як невідповідне нормам Кримінального процесуального кодексу.
При цьому підкреслюється, що ухвала оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, що суд Європейського Союзу визнав неправомірними санкції проти екс-президента Віктора Януковича, його сина Олександра та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва на період 2014-2015 років, але правомірними на період 2015-2016 років.
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