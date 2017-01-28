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Суд заборонив ГПУ почати заочне розслідування проти Клюєва

Генпрокуратура направила Клюєву повідомлення про підозру на неправильну адресу
Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього секретаря Ради національної безпеки й оборони, екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва.
Суд заборонив ГПУ почати заочне розслідування проти Клюєва Андрій Клюєв. Фото: uainfo.censor.net.ua

Генпрокуратура підозрює колишнього секретаря РНБО у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів із застосуванням фізичного насильства, а також в організації перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, йдеться в ухвалі суду від 25 січня.

15 березня 2016 року складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри Клюєву. Стороною обвинувачення стверджується, що суть обґрунтованої підозри полягає в незаконних діях останнього на посаді секретаря РНБО, виражених у виконанні протиправної вказівки колишнього президента Віктора Януковича з розгону активістів Євромайдану в період з 22 по 29 листопада 2013 року.

28 лютого 2014 року підозрюваний оголошений у розшук. Служба безпеки України встановила, що Клюєв перебуває на території Росії.

17 травня 2015 року на адресу робочого апарату Укрбюро Інтерполу направлено матеріали для оголошення Клюєва в міжнародний розшук.

Офіс з юридичних питань Генерального секретаріату Інтерполу відмовив у цьому проханні, прийшовши до висновку, що справа за підозрою Клюєва має переважно політичний характер.

У свою чергу, суддя Печерського райсуду Віталій Писанець вирішив, що Генпрокуратура направила Клюєву повідомлення про підозру на неправильну адресу. Також суддя вважає, що підозрюваний не перебуває в розшуку у даній кримінальній справі.

Крім того, суд вирішив, що інформація про перебування Клюєва на території РФ є припущенням і документально не підтверджена. У зв'язку з цим суд повернув клопотання Генпрокуратурі як невідповідне нормам Кримінального процесуального кодексу.

При цьому підкреслюється, що ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що суд Європейського Союзу визнав неправомірними санкції проти екс-президента Віктора Януковича, його сина Олександра та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва на період 2014-2015 років, але правомірними на період 2015-2016 років.

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28 01 2017 16:37
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