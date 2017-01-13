Японія передала Україні медичне обладнання на 22,5 млн грн, - ФОТО

Уряд Японії передав Центральному клінічному госпіталю Державної прикордонної служби України високотехнологічне медичне обладнання на 22,5 млн грн.

У церемонії передачі обладнання взяв участь Президент Петро Порошенко, посол Японії в Україні Сігекі Сумме, заступник виконавчого директора офісу проектної підтримки Організації Об'єднаних Націй Віталій Ваншелбойм і голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко.

"Сьогоднішня передача медичного обладнання є не тільки прикладом співпраці України, ООН і Японії, але і першою подією Року Японії в Україні, символізує тісний контакт між Україною та Японією. Це чітко відображає ті пріоритети, які сьогодні в мене як у президента, в командуванні прикордонних військ, ЗСУ, щоб ви - найкращі Українці, герої, еліта країни - отримували належну допомогу. Упевнений, ви її тут отримаєте", - сказав Порошенко, повідомляють на сайті Президента.

Серед переданого обладнання - комп'ютерний томограф "Toshiba" 2016 року, відеоендоскопічний комплект "Olympus", цифрова рентгенівська система "Calypso".



Фото: president.gov.ua

"Донором проекту виступив уряд Японії за сприяння Офісу проектної підтримки ООН (UNOPS). Загальний бюджет становив 22 млн 502 тис грн", - йдеться в повідомленні.

"Нове обладнання дозволить здійснювати високоточну діагностику і надавати якісну медичну допомогу в першу чергу пораненим у зоні антитерористичної операції військовослужбовцям, які прибувають у медустанову на лікування, ветеранам АТО, прикордонникам і членам їхніх сімей", - зазначив начальник відділення діагностики госпіталю Василь Петренко.



Фото: president.gov.ua

За його словами, всі послуги для них будуть безкоштовними.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Року Японії в Україні і під час зустрічі з послом Японії Сігекі Сумі висловив слова вдячності Японії за незмінну і тверду підтримку незалежності та територіальної цілісності України, яку ця країна постійно демонструє.

Відзначимо, що у квітні Японія вирішила відкрити Україні кредитну лінію на суму близько $269 млн.

Загалом, за вісім місяців 2016 року двосторонній товарообіг між Україною та Японією склав $449,3 млн і збільшився порівняно з відповідним періодом 2015 року на 14,8%.

Влітку минулого року Японія скасувала дипломатичні візи для українців з 1 червня.