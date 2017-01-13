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Японія передала Україні медичне обладнання на 22,5 млн грн, - ФОТО

Донором проекту виступив уряд Японії за сприяння UNOPS
Уряд Японії передав Центральному клінічному госпіталю Державної прикордонної служби України високотехнологічне медичне обладнання на 22,5 млн грн.
Японія передала Україні медичне обладнання на 22,5 млн грн, - ФОТО Фото: president.gov.ua

У церемонії передачі обладнання взяв участь Президент Петро Порошенко, посол Японії в Україні Сігекі Сумме, заступник виконавчого директора офісу проектної підтримки Організації Об'єднаних Націй Віталій Ваншелбойм і голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко.

"Сьогоднішня передача медичного обладнання є не тільки прикладом співпраці України, ООН і Японії, але і першою подією Року Японії в Україні, символізує тісний контакт між Україною та Японією. Це чітко відображає ті пріоритети, які сьогодні в мене як у президента, в командуванні прикордонних військ, ЗСУ, щоб ви - найкращі Українці, герої, еліта країни - отримували належну допомогу. Упевнений, ви її тут отримаєте", - сказав Порошенко, повідомляють на сайті Президента.

Серед переданого обладнання - комп'ютерний томограф "Toshiba" 2016 року, відеоендоскопічний комплект "Olympus", цифрова рентгенівська система "Calypso".


Фото: president.gov.ua

"Донором проекту виступив уряд Японії за сприяння Офісу проектної підтримки ООН (UNOPS). Загальний бюджет становив 22 млн 502 тис грн", - йдеться в повідомленні.

"Нове обладнання дозволить здійснювати високоточну діагностику і надавати якісну медичну допомогу в першу чергу пораненим у зоні антитерористичної операції військовослужбовцям, які прибувають у медустанову на лікування, ветеранам АТО, прикордонникам і членам їхніх сімей", - зазначив начальник відділення діагностики госпіталю Василь Петренко.


Фото: president.gov.ua

За його словами, всі послуги для них будуть безкоштовними.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Року Японії в Україні і під час зустрічі з послом Японії Сігекі Сумі висловив слова вдячності Японії за незмінну і тверду підтримку незалежності та територіальної цілісності України, яку ця країна постійно демонструє.

Відзначимо, що у квітні Японія вирішила відкрити Україні кредитну лінію на суму близько $269 млн.

Загалом, за вісім місяців 2016 року двосторонній товарообіг між Україною та Японією склав $449,3 млн і збільшився порівняно з відповідним періодом 2015 року на 14,8%.

Влітку минулого року Японія скасувала дипломатичні візи для українців з 1 червня.

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13 01 2017 17:10
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