Яценюк у День пам’яті й примирення: Кожен диктатор, який вчиняє злочини проти людства, має бути покараний
У ті роки українці воювали проти кривавих диктаторів на всіх фронтах – в Українській Повстанській армії, у Червоній армії, в арміях країн-членів антигітлерівської коаліції, в Європі і в Азії, написав Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.
"Ми нікому не дозволимо переписувати історію, перекреслювати подвиг українського та інших народів, привласнювати перемогу над нацизмом, яку здобули народи антигітлерівської коаліції, і тим більше прикривати нею агресію і загарбання чужих земель зараз", - підкреслив лідер "Народного фронту".
"Кожен агресор має бути зупинений, засуджений і покараний. Таким є головний урок Другої світової. На жаль, Сталіну вдалося уникнути тоді відповідальності разом з Гітлером. І це мало величезні негативні наслідки для людства у другій половині ХХ століття. Радянська імперія продовжувала свою злочинну і криваву діяльність по всій планеті", - написав Арсеній Яценюк.
Важливо зробити висновки для наших часів, наголосив він: "Кожен божевільний диктатор, який вчиняє злочини проти людства і миру, повинен бути засуджений і покараний".
"Сьогодні ж згадаємо усіх, хто боровся з нацизмом. Пом’янемо тих, хто загинув, віддавши своє життя за перемогу. Вклонімося світлій пам’яті тих, хто поліг, захищаючи Вітчизну в наші дні. Вічна і світла їм пам'ять. Шана тим, хто боронить незалежність і свободу України у ці хвилини. Ми витримаємо виклики долі та захистимо наше майбутнє", - написав лідер "Народного фронту".
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