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ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС частково профінансує розслідування військових злочинів у Сирії

У повідомленні Єврокомісії зазначається, що цей механізм має "допомогти притягнути до відповідальності" осіб, причетних до скоєння цих злочинів
Сьогодні, 19 липня, у Брюсселі оголосили про виділення 1,5 млн євро на підтримку Міжнародного механізму неупередженого і незалежного розслідування серйозних порушень міжнародного права, які були вчинені в Сирії з березня 2011 року.
ЄС частково профінансує розслідування військових злочинів у Сирії Фото: 112.ua

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на повідомлення Європейської комісії.

У повідомленні Єврокомісії зазначається, що цей механізм має "допомогти притягнути до відповідальності" осіб, причетних до скоєння цих злочинів.

"Справедливість для жертв має ключове значення для сьогодення і всеосяжного процесу примирення в Сирії. Тому ті хто винні в скоєнні військових злочинів, повинні відповісти за свої дії та якомога швидше", - заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні.

ЄС підтвердив прихильність політичного процесу в Сирії під егідою ООН. Рішення про заснування Міжнародного механізму неупередженого і незалежного розслідування в Сирії було ухвалено наприкінці грудня 2016 року Радою Безпеки ООН спеціальною резолюцією. Як зазначалося тоді в резолюції Радбезу ООН, розслідувати будуть злочини, скоєні всіма сторонами конфлікту в Сирії.

З початку громадянської війни у Сирії вбито вже понад 330 тисяч людей, зокрема майже 100 тисяч цивільних.

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19 07 2017 22:57
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