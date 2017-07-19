ЄС частково профінансує розслідування військових злочинів у Сирії
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на повідомлення Європейської комісії.
У повідомленні Єврокомісії зазначається, що цей механізм має "допомогти притягнути до відповідальності" осіб, причетних до скоєння цих злочинів.
"Справедливість для жертв має ключове значення для сьогодення і всеосяжного процесу примирення в Сирії. Тому ті хто винні в скоєнні військових злочинів, повинні відповісти за свої дії та якомога швидше", - заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні.
ЄС підтвердив прихильність політичного процесу в Сирії під егідою ООН. Рішення про заснування Міжнародного механізму неупередженого і незалежного розслідування в Сирії було ухвалено наприкінці грудня 2016 року Радою Безпеки ООН спеціальною резолюцією. Як зазначалося тоді в резолюції Радбезу ООН, розслідувати будуть злочини, скоєні всіма сторонами конфлікту в Сирії.
З початку громадянської війни у Сирії вбито вже понад 330 тисяч людей, зокрема майже 100 тисяч цивільних.
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