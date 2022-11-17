ЄС допоможе Україні пережити зиму: надасть додаткову екстрену гуманітарну допомогу

Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки. Напередодні зими людям відключають електрику та опалення. Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими.

"Цього місяця Європейська комісія координує нову доставку екстреної допомоги обсягом понад 1800 тонн, у тому числі в галузі енергетики, для підтримки України через механізм цивільного захисту ЄС", – йдеться в повідомленні Європейської комісії.

Загальний обсяг матеріальної допомоги, яка надійде в Україну, становить понад 450 млн євро на додачу до попередніх 523 млн євро, що у вигляді фінансової гуманітарної допомоги вже надійшла до країни після військового незаконного вторгнення росії.

Раніше допомога надійшла з Бельгії, Фінляндії, Німеччини, Словаччини, Люксембургу та Швеції. Це були поставки енергії, набори для надання першої допомоги, захисний одяг, протипожежне обладнання та спецтранспорт.

"Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки. Напередодні зими людям відключають електрику та опалення. Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими", – зазначив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.