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ЄС продовжив санкції проти Ірану через порушення прав людини

Санкції продовжено до квітня 2018 року
Обмежувальні заходи не пов'язані з пакетами санкцій через ядерну або ракетну програму Ірану.
ЄС продовжив санкції проти Ірану через порушення прав людини Фото: Raheb Homavandi /TIMA / Reuters

Європейський союз повідомив, що продовжив свої санкції щодо Ірану, накладені через порушення прав людини, ще на рік, передає Радіо Свобода.

Санкції продовжено до квітня 2018 року у відповідь на "серйозні порушення прав людини в Ірані", йдеться в повідомленні Європейської ради.

Ці обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки і заморожування можливих активів 82 фізичних осіб, заморожування активів однієї юридичної особи і заборону на експорт до Ірану устаткування для прослуховування каналів зв'язку та іншого устаткування, що "може бути використане для репресій всередині країни".

Ці заходи, введені вперше 2011 року, не пов'язані з іншими пакетами санкцій щодо Ірану, які вводять ЄС, а також США і деякі інші країни через ядерну або ракетну програму Ірану.

Як повідомлялося, у березні Іран ввів санкції проти 15 американських компаній за порушення прав людини і співпрацю з Ізраїлем.

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11 04 2017 23:45
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