ЄС продовжив санкції проти Ірану через порушення прав людини
Європейський союз повідомив, що продовжив свої санкції щодо Ірану, накладені через порушення прав людини, ще на рік, передає Радіо Свобода.
Санкції продовжено до квітня 2018 року у відповідь на "серйозні порушення прав людини в Ірані", йдеться в повідомленні Європейської ради.
Ці обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки і заморожування можливих активів 82 фізичних осіб, заморожування активів однієї юридичної особи і заборону на експорт до Ірану устаткування для прослуховування каналів зв'язку та іншого устаткування, що "може бути використане для репресій всередині країни".
Ці заходи, введені вперше 2011 року, не пов'язані з іншими пакетами санкцій щодо Ірану, які вводять ЄС, а також США і деякі інші країни через ядерну або ракетну програму Ірану.
Як повідомлялося, у березні Іран ввів санкції проти 15 американських компаній за порушення прав людини і співпрацю з Ізраїлем.
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