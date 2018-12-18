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ЄСПЛ вимагає від Росії надати медичні документи щодо стану здоров'я політв'язня Гриба

Росія має відповісти на запит установи - 2 січня 2019 року
Європейський суд з прав людини закликав Росію надати медичні документи щодо поточного стану здоров'я українського політв'язня Павла Гриба, стан здоров'я якого значно погіршився останнім часом.
ЄСПЛ вимагає від Росії надати медичні документи щодо стану здоров Фото: Ніл Ракша/ надано адвокатом Андрієм Сабініним виданню Главком

Про це повідомила .

"ЄСПЛ сьогодні відреагував на наше клопотання за правилом 39 Конвенції про термінові заходи щодо забезпечення необхідної медичної допомоги Павлу Грибу. Суд вимагає від РФ надати медичні документи щодо поточного стану здоров'я заявника, щодо лікування, яке було призначене йому лікарями під час утримання під вартою", - повідомила адвокатка Євгенія Закревська, інформує "Громадське".

За її словами, суд визнчив крайній термін, коли РФ має відповісти на запит установи - 2 січня 2019 року.

Нагадаємо, українському політв'язню Павлу Грибу стало зле на судовому засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді 12 грудня. Засідання не відбулося.

Водночас, за словами адвокатки Закревської жодного обстеження не проводилось.

 

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18 12 2018 19:37
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