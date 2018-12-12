Політв'язню Грибу стало зле на суді: "Сильний біль у животі, рвота"

Українському політв'язню Павлу Грибу стало зле на судовому засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді 12 грудня. Засідання не відбулося.

"Як тільки його привезли на засідання, було одразу видно - йому дуже зле", - повідомив батько політв'язня Ігор Гриб з посиланням на адвокатку Марину Дубровіну, інформує Громадське.

Він зазначив, що Павло поскаржився у суді на сильний біль у животі та рвоту.

"Викликали швидку, вона нічого не зробила" - сказав Ігор Гриб.

На запитання, що могло б стати причиною такого стану здоров'я, батько зазначив, що це "логічний стан після 15 місяців за ґратами", зважаючи на хворобу Павла. Раніше матір політв'язня Марія Гриб повідомляла, що в її сина вроджене захворювання дванадцятипалої кишки, печінки й судин.

Відтак засідння перенесли на 21 грудня.