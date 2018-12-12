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Політв'язню Грибу стало зле на суді: "Сильний біль у животі, рвота"

Засідння перенесли на 21 грудня
Українському політв'язню Павлу Грибу стало зле на судовому засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді 12 грудня. Засідання не відбулося.
Політв Фото: facebook.com | Ігор Гриб

"Як тільки його привезли на засідання, було одразу видно - йому дуже зле", - повідомив батько політв'язня Ігор Гриб з посиланням на адвокатку Марину Дубровіну, інформує Громадське.

Він зазначив, що Павло поскаржився у суді на сильний біль у животі та рвоту.

"Викликали швидку, вона нічого не зробила" - сказав Ігор Гриб.

На запитання, що могло б стати причиною такого стану здоров'я, батько зазначив, що це "логічний стан після 15 місяців за ґратами", зважаючи на хворобу Павла. Раніше матір політв'язня Марія Гриб повідомляла, що в її сина вроджене захворювання дванадцятипалої кишки, печінки й судин.

Відтак засідння перенесли на 21 грудня.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі.  Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.

 

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12 12 2018 15:51
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