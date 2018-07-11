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Російський суд залишив Гриба під арештом до весни

Розгляд справи по суті відбудеться 15 листопада об 11:00 мск
Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого у Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого у Росії звинувачують у тероризмі.
Російський суд залишив Гриба під арештом до весни Фото: facebook.com

Арешт продовжено до 24 квітня 2019 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря суду Олену Катькало.

Зазначається, що розгляд справи по суті відбудеться 15 листопада об 11:00 мск.

Нагадаємо, Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.

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07 11 2018 17:35
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