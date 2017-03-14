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Європарламент залишив польського євродепутата без зарплати через сексистські висловлювання

Президент Європарламенту вибачився перед усіма, кого образили заяви Корвін-Мікке
Польський євродепутат Януш Корвін-Мікке, який публічно образив жінок своєю заявою про те, що вони заслуговують меншої зарплати, тому що вони "слабше, менше і менше розумні", потрапив під санкції Європарламенту "безпрецедентною строгості".
Європарламент залишив польського євродепутата без зарплати через сексистські висловлювання Януш Корвін-Мікке. Фото: rbc.ua

Януша Корвін-Мікке на десять днів відсторонять від будь-якої парламентської діяльності, позбавлять права представляти Європарламент протягом року, а також накладуть штраф у розмірі зарплати за 30 днів, йдеться в заяві президента Європарламенту Антоніо Таяні.

"Я не потерплю такої поведінки від того, хто, як очікується, буде виконувати свої обов'язки в якості представника народів Європи з належним гідністю. За образами всіх жінок відбивається презирство євродепутата до наших фундаментальних цінностей", - заявив Таяні.

Президент Європарламенту також вибачився перед усіма, кого образили заяви Корвін-Мікке.

4 березня Януш Корвін-Мікке зробив образливі заяви на адресу жінок. "Звичайно ж, жінки повинні заробляти менше, ніж чоловіки, так як вони слабкіше, вони менше, вони менш розумні", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Євпропарламент накладе санкції на проросійського євродепутата від Польщі Януша Корвіна-Мікке, який минулого тижня виступив з секситською заявою.

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