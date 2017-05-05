Клуб в Орландо, де загинули 49 осіб, перетворять на меморіал
Pulse був закритий з 12 червня минулого року, коли терорист Омар Матін напав на відвідувачів. Після нападу власниця клубу заснувала фонд OnePULSE для управління музеєм і меморіалом, - повідомляє ВВС.
"Я бачу свою роль в тому, щоб переконатися, що Pulse стане місцем зцілення", - заявила власниця клубу Барбара Пома.
За її словами, клуб буде сприяти поширенню терпимості. Вона також додала, що її фонд буде надавати різні гранти і стипендії.
Нагадаємо, 12 червня минулого року в американському Орландо, штат Флорида, озброєний чоловік відкрив вогонь в одному із гей-клубів, унаслідок якого півсотні осіб загинули. Барак Обама назвав теракт у нічному клубі Орландо найкровопролитнішим в історії країни інцидентом із застосуванням вогнепальної зброї.
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