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Клуб в Орландо, де загинули 49 осіб, перетворять на меморіал

В результаті перестрілки в нічному клубі Pulse в Орландо загинули 50 осіб (49 відвідувачів і нападник), ще 53 були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості
Нічний клуб Pulse в Орландо (США), де в минулому році були вбиті 49 осіб, збираються перетворити на меморіал, а потім в музей.
Клуб в Орландо, де загинули 49 осіб, перетворять на меморіал Фото: Reuters

Pulse був закритий з 12 червня минулого року, коли терорист Омар Матін напав на відвідувачів. Після нападу власниця клубу заснувала фонд OnePULSE для управління музеєм і меморіалом, - повідомляє ВВС. 

"Я бачу свою роль в тому, щоб переконатися, що Pulse стане місцем зцілення", - заявила власниця клубу Барбара Пома.

За її словами, клуб буде сприяти поширенню терпимості. Вона також додала, що її фонд буде надавати різні гранти і стипендії.

Нагадаємо, 12 червня минулого року в американському Орландо, штат Флорида, озброєний чоловік відкрив вогонь в одному із гей-клубів, унаслідок якого півсотні осіб загинули. Барак Обама назвав теракт у нічному клубі Орландо найкровопролитнішим в історії країни інцидентом із застосуванням вогнепальної зброї. 

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05 05 2017 08:59
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