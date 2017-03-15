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З початку доби бойовики 46 разів відкрили вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі

На Луганському напрямку в районі Новозванівки велись обстріли з гранатометів різних систем
Російсько–терористичні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України та з початком доби здійснили 46 обстрілів сил АТО.
З початку доби бойовики 46 разів відкрили вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі Фото:112.ua

Станом на 18.00 годину на Донецькому напрямку під вогнем мінометів, гранатометів та стрілецької зброї опинились захисники Авдіївки, Троїцького та Луганського, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Окрім того, по Авдіївці бив танк та вели вогонь снайпери. Опорні пункти в районі Пісків обстрілювались з БМП, а поруч Камянки, Троїцького та шахти Бутівка – з мінометів калібру 120 мм.

На Маріупольському напрямку найбільше обстрілів зафіксовано під Широкіним та Водяним, де ворог використав кулемети, БМП та зенітні установки. По позиціях в районі Гнутового зафіксовано вогонь з СПГ, а під Новогригорівкою з БМП. Поруч з Мар’їнкою - з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку в районі Новозванівки велись обстріли з гранатометів різних систем.

Нагадаємо, що на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.

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15 03 2017 18:40
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