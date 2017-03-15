З початку доби бойовики 46 разів відкрили вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі
Станом на 18.00 годину на Донецькому напрямку під вогнем мінометів, гранатометів та стрілецької зброї опинились захисники Авдіївки, Троїцького та Луганського, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Окрім того, по Авдіївці бив танк та вели вогонь снайпери. Опорні пункти в районі Пісків обстрілювались з БМП, а поруч Камянки, Троїцького та шахти Бутівка – з мінометів калібру 120 мм.
На Маріупольському напрямку найбільше обстрілів зафіксовано під Широкіним та Водяним, де ворог використав кулемети, БМП та зенітні установки. По позиціях в районі Гнутового зафіксовано вогонь з СПГ, а під Новогригорівкою з БМП. Поруч з Мар’їнкою - з великокаліберних кулеметів.
На Луганському напрямку в районі Новозванівки велись обстріли з гранатометів різних систем.
Нагадаємо, що на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.
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