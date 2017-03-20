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З початку доби ЗСУ втратили трьох військовослужбовців, - штаб

У районі населеного пункту Водяне відбулось бойове зіткнення з ДРГ ворога
Проросійські війська на Донбасі продовжили обстріл Збройних сил України в зоні проведення АТО.
З початку доби ЗСУ втратили трьох військовослужбовців, - штаб Фото: facebook.com/ato.news

Ситуація в районі в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Найбільше обстрілів позицій Збройних Сил України з використанням важкого озброєння зафіксовано на Маріупольському напрямку, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так о 9.30, у районі населеного пункту Водяне, відбулось бойове зіткнення з ДРГ ворога, згодом російські окупанти застосували важке озброєння – РСЗВ БМ-21 "Град", артилерію калібру 152 та 122 мм. По укріпленнях неподалік теж била артилерія 122 калібру. Поруч Широкиного ворог вів вогонь з мінометів та БМП. 

На Донецькому напрямку в районі Авдіївки російські окупанти обстріляли позиції з кулеметів великого калібру, а згодом долучили танк. По шахті Бутівка вівся вогонь з мінометів калібру 120 мм., а поруч Луганського з автоматичних гранатометів.

На Луганському напрямку по позиціях неподалік Троїцького ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, автоматичних гранатометів та кулеметів. Поруч Новозванівки та Кримського з СПГ, а в районі Трьохізбенки – ПТРК.

Сьогодні Збройні Сили України втратили трьох військовослужбовців, ще вісім українських захисників поранено.

Нагадаємо, що спостережувальні камери зняли момент прильоту снарядів випущених бойовиками в районі населеного пункту Водяне.

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20 03 2017 18:20
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