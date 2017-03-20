З початку доби ЗСУ втратили трьох військовослужбовців, - штаб
Ситуація в районі в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Найбільше обстрілів позицій Збройних Сил України з використанням важкого озброєння зафіксовано на Маріупольському напрямку, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Так о 9.30, у районі населеного пункту Водяне, відбулось бойове зіткнення з ДРГ ворога, згодом російські окупанти застосували важке озброєння – РСЗВ БМ-21 "Град", артилерію калібру 152 та 122 мм. По укріпленнях неподалік теж била артилерія 122 калібру. Поруч Широкиного ворог вів вогонь з мінометів та БМП.
На Донецькому напрямку в районі Авдіївки російські окупанти обстріляли позиції з кулеметів великого калібру, а згодом долучили танк. По шахті Бутівка вівся вогонь з мінометів калібру 120 мм., а поруч Луганського з автоматичних гранатометів.
На Луганському напрямку по позиціях неподалік Троїцького ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, автоматичних гранатометів та кулеметів. Поруч Новозванівки та Кримського з СПГ, а в районі Трьохізбенки – ПТРК.
Сьогодні Збройні Сили України втратили трьох військовослужбовців, ще вісім українських захисників поранено.
Нагадаємо, що спостережувальні камери зняли момент прильоту снарядів випущених бойовиками в районі населеного пункту Водяне.
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