Камери зняли обстріл Водяного з "Градів", - ВІДЕО

Спостережувальні камери зняли момент прильоту снарядів випущених бойовиками в районі населеного пункту Водяне.

У районі Водяного відбувся бій військовослужбовців ЗСУ з ДРГ противника, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"О 9.30, у районі населеного пункту Водяне, дві групи ворога у кількості до 40 чоловік впритул підійшли до наших позицій. Під час бойового зіткнення, отримавши гідну відсіч, диверсійно-розвідувальні групи ворога відступили. Водночас, підрозділ ЗС України висунувся вперед", - повідомили в штабі.

Вказується, що після того як противник застосував важке озброєння – РСЗВ БМ-21 "Град", артилерію 152мм та 122мм, підрозділ відійшов на свої позиції.

Також у штабі повідомляють, що в бою під Водяним противник поніс значні втрати.

"За даними розвідки, внаслідок бою між військовослужбовцями Збройних Сил України та російськими окупантами, що відбувся на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, противник поніс значні втрати. За попередньою інформацією, 6 російських найманців були вбиті, ще 9 – поранені", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 берехня, у Водяному (Донецька область) проросійські війська обстріляли з "Градів" позиції Збройних сил України.