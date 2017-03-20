Камери зняли обстріл Водяного з "Градів", - ВІДЕО
У районі Водяного відбувся бій військовослужбовців ЗСУ з ДРГ противника, повідомляє прес-центр штабу АТО.
"О 9.30, у районі населеного пункту Водяне, дві групи ворога у кількості до 40 чоловік впритул підійшли до наших позицій. Під час бойового зіткнення, отримавши гідну відсіч, диверсійно-розвідувальні групи ворога відступили. Водночас, підрозділ ЗС України висунувся вперед", - повідомили в штабі.
Вказується, що після того як противник застосував важке озброєння – РСЗВ БМ-21 "Град", артилерію 152мм та 122мм, підрозділ відійшов на свої позиції.
Також у штабі повідомляють, що в бою під Водяним противник поніс значні втрати.
"За даними розвідки, внаслідок бою між військовослужбовцями Збройних Сил України та російськими окупантами, що відбувся на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, противник поніс значні втрати. За попередньою інформацією, 6 російських найманців були вбиті, ще 9 – поранені", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 берехня, у Водяному (Донецька область) проросійські війська обстріляли з "Градів" позиції Збройних сил України.
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