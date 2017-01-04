З початку "режиму тиші" бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ, - Лисенко

З початку доби 1 квітня станом на 12:00 у зоні проведення АТО зафіксовано 12 обстрілів з боку бойовиків.

Бойовики неодноразово порушували режим "тиші", коли військові ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали, розповів на брифінгу речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За даними штабу, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед військових ЗСУ немає, 10 військовослужбовців отримали поранення і травми.

"Двоє з них - військовослужбовці Нацгвардії України, решта - зі складу ЗСУ", - повідомив Лисенко.

Також він уточнив, що один з бійців НГУ отримав поранення під час обстрілу Широкиного, інший - підірвався на вибуховому пристрої у Зайцевому.

Нагадаємо, що в дніпровській лікарні 31 березня помер солдат 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Володимир Капралов.