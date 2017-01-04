НОВИНИЗ початку доби 1 квітня станом на 12:00 у зоні проведення АТО зафіксовано 12 обстрілів з боку бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку "режиму тиші" бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ, - Лисенко
За добу поранено 10 військових
Андрій Лисенко. Фото: Ukrinform
Бойовики неодноразово порушували режим "тиші", коли військові ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали, розповів на брифінгу речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
За даними штабу, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед військових ЗСУ немає, 10 військовослужбовців отримали поранення і травми.
"Двоє з них - військовослужбовці Нацгвардії України, решта - зі складу ЗСУ", - повідомив Лисенко.
Також він уточнив, що один з бійців НГУ отримав поранення під час обстрілу Широкиного, інший - підірвався на вибуховому пристрої у Зайцевому.
Нагадаємо, що в дніпровській лікарні 31 березня помер солдат 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Володимир Капралов.
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