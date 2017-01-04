НОВИНИУ дніпровській лікарні 31 березня помер солдат 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Володимир Капралов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дніпрі в лікарні помер важкопоранений боєць 92-ї бригади
Боєць дістав вогнепальне осколкове наскрізне проникаюче поранення лівого ока, правої лобної ділянки
Фото: ukr.media
35-річний боєць під час обстрілів 12 березня був важко поранений, повідомляє офіційна сторінка бригади з посиланням на радницю голови Дніпропетровської ОДА Тетяну Губу.
Боєць дістав вогнепальне осколкове наскрізне проникаюче поранення лівого ока, правої лобної ділянки.
Нагадаємо, що в результаті обстрілу з боку бойовиків позицій ЗСУ біля Авдіївки 30 березня загинули двоє українських військовослужбовців.
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01 04 2017 11:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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