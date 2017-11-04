З України депортували грузинського "злодія в законі"

Грузинський кримінальний авторитет Валіко Мжавія на прізвисько "Вало" видворений з України.

Згідно з повідомленням, 46-річний уродженець Грузії прибув в Україну в лютому цього року і планував створити злочинне угруповання, члени якого "спеціалізувалися" б на викраденні елітних авто та квартирних крадіжках, - інформує відділ комунікації поліції Києва.

Мжавія вже був кілька разів засуджений, зокрема за вчинення умисного вбивства і майже 15 років провів у місцях позбавлення волі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Оперативники затримали Валіко Мжавію в Києві. Він упродовж останніх двох місяців проживав на орендованих квартирах і постійно підтримував зв'язок та зустрічався з представниками злочинного середовища.

"Крім цього, "злодій в законі" хотів поширити свій вплив на кримінальні процеси не тільки в столиці, але й в інших регіонах. "Вало" також підтримував і заохочував збереження і розвиток злочинних традицій, щоб залучити до злочинної діяльності якомога більше молоді", - йдеться в повідомленні.

Валіко Мжавію видворили у Стамбул і заборонили в'їзд на територію України.

Нагадаємо, з України видворили двох громадянин Грузії - "кримінальних авторитетів", відомих у злочинному світі як "Гія" і "Тенґо Гальський".