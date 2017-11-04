З України депортували грузинського "злодія в законі"
Згідно з повідомленням, 46-річний уродженець Грузії прибув в Україну в лютому цього року і планував створити злочинне угруповання, члени якого "спеціалізувалися" б на викраденні елітних авто та квартирних крадіжках, - інформує відділ комунікації поліції Києва.
Мжавія вже був кілька разів засуджений, зокрема за вчинення умисного вбивства і майже 15 років провів у місцях позбавлення волі.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Оперативники затримали Валіко Мжавію в Києві. Він упродовж останніх двох місяців проживав на орендованих квартирах і постійно підтримував зв'язок та зустрічався з представниками злочинного середовища.
"Крім цього, "злодій в законі" хотів поширити свій вплив на кримінальні процеси не тільки в столиці, але й в інших регіонах. "Вало" також підтримував і заохочував збереження і розвиток злочинних традицій, щоб залучити до злочинної діяльності якомога більше молоді", - йдеться в повідомленні.
Валіко Мжавію видворили у Стамбул і заборонили в'їзд на територію України.
Нагадаємо, з України видворили двох громадянин Грузії - "кримінальних авторитетів", відомих у злочинному світі як "Гія" і "Тенґо Гальський".
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