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За безвіз для Грузії у Європарламенті проголосують другого лютого

Скасування візових вимог для громадян Грузії набуде чинності тільки після введення нового механізму призупинення візових режимів для всіх третіх країн
Європарламент проголосує за скасування візових вимог для грузинських громадян у четвер, 2 лютого.
За безвіз для Грузії у Європарламенті проголосують другого лютого Європейський парламент. Фото: EPA

Це питання включено до порядку денного чергової сесії законодавчого органу ЄС у Брюсселі,- повідомляє "Укрінформ",

У зв'язку з політичним рішенням країн-членів Євросоюзу скасування візових вимог для громадян Грузії, а також України набуде чинності тільки після введення нового механізму призупинення візових режимів для всіх третіх країн.

Нагадаємо, Комітет Європейського парламенту по громадянським свободам і внутрішнім справам (LIBE) проголосував за безвізовий режим для Грузії.

Раніше, Грузія закликала Європейський Союз виконати свої зобов'язання і надати право на безвізовий режим.

Зазначимо, що у Європарламенті не вважають політикою подвійних стандартів безпідставну затримку скасування візових режимів з Україною і Грузією на тлі завершення візової лібералізації для деяких інших країн, навіть без нового механізму призупинення.

 

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27 01 2017 15:15
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