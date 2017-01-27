За безвіз для Грузії у Європарламенті проголосують другого лютого

Скасування візових вимог для громадян Грузії набуде чинності тільки після введення нового механізму призупинення візових режимів для всіх третіх країн

Європарламент проголосує за скасування візових вимог для грузинських громадян у четвер, 2 лютого.

Це питання включено до порядку денного чергової сесії законодавчого органу ЄС у Брюсселі,- повідомляє "Укрінформ",

У зв'язку з політичним рішенням країн-членів Євросоюзу скасування візових вимог для громадян Грузії, а також України набуде чинності тільки після введення нового механізму призупинення візових режимів для всіх третіх країн.

Нагадаємо, Комітет Європейського парламенту по громадянським свободам і внутрішнім справам (LIBE) проголосував за безвізовий режим для Грузії.