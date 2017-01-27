За безвіз для Грузії у Європарламенті проголосують другого лютого
Це питання включено до порядку денного чергової сесії законодавчого органу ЄС у Брюсселі,- повідомляє "Укрінформ",
У зв'язку з політичним рішенням країн-членів Євросоюзу скасування візових вимог для громадян Грузії, а також України набуде чинності тільки після введення нового механізму призупинення візових режимів для всіх третіх країн.
Нагадаємо, Комітет Європейського парламенту по громадянським свободам і внутрішнім справам (LIBE) проголосував за безвізовий режим для Грузії.
Раніше, Грузія закликала Європейський Союз виконати свої зобов'язання і надати право на безвізовий режим.
Зазначимо, що у Європарламенті не вважають політикою подвійних стандартів безпідставну затримку скасування візових режимів з Україною і Грузією на тлі завершення візової лібералізації для деяких інших країн, навіть без нового механізму призупинення.
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