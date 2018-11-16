За добу на Донбасі поранені двоє військовослужбовців

За минулу добу бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті двоє військовослужбовців отримали поранення.

"Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому супротивник 8 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами... Під час бойових дій двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики обстрілювали українські позиції в районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Шуми, Південне, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Славне, Павлопіль, Водяне та Широкине. Терористи вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм вони обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Вільний, Шуми, Південне і Водяне.

На опорні пункти ООС біля Південного і Водяного НЗФ здійснювали вогняний вплив з міномета 120 калібру, а в районі хутора Вільний - з озброєння БМП-1.

За даними української розвідки, за добу троє бойовиків були вбиті, ще п'ятеро отримали поранення.

"З початку поточної доби супротивник вогневої активності не виявляв", - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, упродовж 14 листопада, окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ. У п’яти випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.