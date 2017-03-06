За минулу добу в АТО загинули двоє українських воїнів, п'ятеро поранені

Ситуація у районі проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками її погіршення на окремих напрямках.

Російсько-терористичні бандформування продовжують застосовувати зброю проти українських підрозділів, все частіше використовуючи й заборонені Мінськими угодами артилерійські системи. Так, впродовж минулої доби противник 53 рази відкривав вогонь вздовж усієї лінії зіткнення, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Майже половина фактів порушення бойовиками домовленостей про припинення вогню припадає саме на цю ділянку фронту. 25 разів тут бандити били по наших позиціях. Зокрема, зі 120-мм мінометів противник вчора неодноразового обстрілював українські укріплення в районі Чермалика. А із західних околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики декілька разів з мінометів калібру 82 мм відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО біля Мар'їнки. Під час одного з таких обстрілів, близько 17.00 години, декілька ворожих мін влучили по житловому кварталу цього населеного пункту. В результаті таких підступних дій з боку НЗФ двоє місцевих мешканців зазнали поранень.

Було вчора неспокійно й на інших ділянках даного напрямку. Зокрема, в районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Богданівки та Новотроїцького бандити неодноразово вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру. Біля Богданівки українських воїнів також активно обстрілював ворожий снайпер.

Донецький напрямок. Там впродовж минулої доби ситуація знову ускладнилась. Зокрема, знову неспокійно у південному та східному передмістях Авдіївки, де противник вчора декілька разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах з 120-мм та 82-мм мінометів, також із засобів ураження меншої потужності. Окрім того, з мінометів калібру 120 мм й гранатометів бойовики обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу Пісків. З великокаліберних кулеметів окупанти били неподалік Опитного. А з околиць тимчасово окупованої Горлівки проросійські озброєні банди, використовуючи гранатомети різних модифікацій та озброєння БМП, здійснювали обстріли наших опорних пунктів в районі Зайцевого та Майорська.

Луганський напрямок. На цій частині лінії зіткнення минулої доби зафіксовано 14 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї. Більшість з них припадає на темну пору доби. Так, знову під ворожими обстрілами опинились укріплення ЗС України неподалік Новоолександрівки, Новозванівки, Кримського та Станиці Луганської, де бойовики били з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, біля Кримського противник відкривав вогонь з озброєння БМП. А поблизу станції Донець загарбники застосовували проти українських воїнів 82-мм міномети.

Внаслідок бойових дій минулої доби двоє українських воїнів загинули. Ще п'ятеро бійців сил АТО зазнали поранень.