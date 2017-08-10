Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

За п'ять років у Китаї покарали майже півтора мільйона корупціонерів з правлячої партії

З листопада 2012 року у КНР за корупцію покарали 1,34 мільйона чиновників
У Китаї протягом останніх п'яти років за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.
За п Фото: reuters.com

Про це в неділю, 8 жовтня, повідомила Центральна комісія Комуністичної партії Китаю з перевірки дисципліни, пише DW.

Серед покараних 648 тис. осіб були чиновниками на рівні сіл та селищ і притягнуті до відповідальності за дрібні корупційні правопорушення.

Як саме порушники були покарані, не повідомляється.

З листопада 2012 року наглядові органи КНР перевірили також 155 тис. партійних організацій в країні, виявивши 65 тис. підозрілих випадків для подальшого розслідування, йдеться в заяві комісії.

Розслідування ведуться і щодо чиновників вищого ешелону. ЗМІ повідомляють про те, що в серпні влада Китаю почала розслідування відносно глави антикорупційного управління міністерства фінансів Мо Цзяньчена. До цього за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями з метою збагачення був звільнений начальник відомства з контролю за безпекою на виробництві Ян Ханьнін.

Після того, як Сі Цзіньпін став генеральним секретарем ЦК КПК і головою КНР, він почав кампанію по боротьбі з корупцією "Стратегія тигрів і мух", що спрямована на розслідування злочинів серед державних службовців всіх рівнів.

Нагадаємо, в Донецькій області 929 правоохоронців притягнуто до відповідальності за порушення присяги і корупцію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 10 2017 22:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.