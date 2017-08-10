За п'ять років у Китаї покарали майже півтора мільйона корупціонерів з правлячої партії
Про це в неділю, 8 жовтня, повідомила Центральна комісія Комуністичної партії Китаю з перевірки дисципліни, пише DW.
Серед покараних 648 тис. осіб були чиновниками на рівні сіл та селищ і притягнуті до відповідальності за дрібні корупційні правопорушення.
Як саме порушники були покарані, не повідомляється.
З листопада 2012 року наглядові органи КНР перевірили також 155 тис. партійних організацій в країні, виявивши 65 тис. підозрілих випадків для подальшого розслідування, йдеться в заяві комісії.
Розслідування ведуться і щодо чиновників вищого ешелону. ЗМІ повідомляють про те, що в серпні влада Китаю почала розслідування відносно глави антикорупційного управління міністерства фінансів Мо Цзяньчена. До цього за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями з метою збагачення був звільнений начальник відомства з контролю за безпекою на виробництві Ян Ханьнін.
Після того, як Сі Цзіньпін став генеральним секретарем ЦК КПК і головою КНР, він почав кампанію по боротьбі з корупцією "Стратегія тигрів і мух", що спрямована на розслідування злочинів серед державних службовців всіх рівнів.
Нагадаємо, в Донецькій області 929 правоохоронців притягнуто до відповідальності за порушення присяги і корупцію.
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