За п'ять років у Китаї покарали майже півтора мільйона корупціонерів з правлячої партії

З листопада 2012 року у КНР за корупцію покарали 1,34 мільйона чиновників

У Китаї протягом останніх п'яти років за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.

Про це в неділю, 8 жовтня, повідомила Центральна комісія Комуністичної партії Китаю з перевірки дисципліни, пише DW.

Серед покараних 648 тис. осіб були чиновниками на рівні сіл та селищ і притягнуті до відповідальності за дрібні корупційні правопорушення.

Як саме порушники були покарані, не повідомляється.

З листопада 2012 року наглядові органи КНР перевірили також 155 тис. партійних організацій в країні, виявивши 65 тис. підозрілих випадків для подальшого розслідування, йдеться в заяві комісії.

Розслідування ведуться і щодо чиновників вищого ешелону. ЗМІ повідомляють про те, що в серпні влада Китаю почала розслідування відносно глави антикорупційного управління міністерства фінансів Мо Цзяньчена. До цього за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями з метою збагачення був звільнений начальник відомства з контролю за безпекою на виробництві Ян Ханьнін.

Після того, як Сі Цзіньпін став генеральним секретарем ЦК КПК і головою КНР, він почав кампанію по боротьбі з корупцією "Стратегія тигрів і мух", що спрямована на розслідування злочинів серед державних службовців всіх рівнів.

Нагадаємо, в Донецькій області 929 правоохоронців притягнуто до відповідальності за порушення присяги і корупцію.