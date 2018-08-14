Заарештовані в Україні росіяни Саттаров і Камалов просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів
"Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук’янівського СІЗО я зустрілася із Олександром Саттаровим та Фарухом Камаловим, які написали заяву на ім’я Президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів. Раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії", - написала уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова.
Facebook Людмила Денісова
За словами Денісової, ці листи будуть відправлені в Міністерство закордонних справ України, щоб співробітники відомства доставили їх в Адміністрацію президента Росії.
Зазначимо, що Олександр Саттаров - це представник так званої "самооборони Криму", колишній боєць "Беркута" з Дніпра. За версією слідства, брав участь у захопленні українських військових частин у Криму у 2014 році.
Фарух Камалов - колишній заступник міністра спорту Криму", звинувачений в державній зраді.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії