Заарештовані в Україні росіяни Саттаров і Камалов просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів

Заарештовані в Україні росіяни Олександр Саттаров і Фарух Камалов просять російську владу обміняти їх на українських політв'язнів.

"Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук’янівського СІЗО я зустрілася із Олександром Саттаровим та Фарухом Камаловим, які написали заяву на ім’я Президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів. Раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії", - написала уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова.



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За словами Денісової, ці листи будуть відправлені в Міністерство закордонних справ України, щоб співробітники відомства доставили їх в Адміністрацію президента Росії.

Зазначимо, що Олександр Саттаров - це представник так званої "самооборони Криму", колишній боєць "Беркута" з Дніпра. За версією слідства, брав участь у захопленні українських військових частин у Криму у 2014 році.