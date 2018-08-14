Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Заарештовані в Україні росіяни Саттаров і Камалов просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів

Листи доставить за адресою МЗС України
Заарештовані в Україні росіяни Олександр Саттаров і Фарух Камалов просять російську владу обміняти їх на українських політв'язнів.
Заарештовані в Україні росіяни Саттаров і Камалов просять Путіна обміняти їх на українських політв Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

"Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук’янівського СІЗО я зустрілася із Олександром Саттаровим та Фарухом Камаловим, які написали заяву на ім’я Президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів. Раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії", - написала уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова. 


Facebook Людмила Денісова

За словами Денісової, ці листи будуть відправлені в Міністерство закордонних справ України, щоб співробітники відомства доставили їх в Адміністрацію президента Росії. 

Зазначимо, що Олександр Саттаров - це представник так званої "самооборони Криму", колишній боєць "Беркута" з Дніпра. За версією слідства, брав участь у захопленні українських військових частин у Криму у 2014 році.

Фарух Камалов - колишній заступник міністра спорту Криму", звинувачений в державній зраді.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2018 21:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.