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Заборгованість по зарплатам зросла до двох мільярдів гривень

Половина боргу по зарплаті утворені в Донецькій і Луганській
В Україні заборгованість із виплати зарплати перевищила 2 млрд грн. Майже половина боргу утворена в Донецькій (27,7%) і Луганській (17,1%) областях.
Заборгованість по зарплатам зросла до двох мільярдів гривень Фото: education-newzealand.org

За даними Держстату, з початку року заборгованість із виплати зарплати зросла на 15,7%.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у березні зросла на 8,5% – до 1,028 млрд грн, - повідомила Державна служба статистики.

На початок квітня основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (75,7%), професійну, наукову і технічну діяльність (8,3%). Водночас майже половина боргу утворена в Донецькій (27,7%) і Луганській (17,1%) областях.

Нагадаємо, середня номінальна зарплата в Україні в березні 2017 року зросла до 6 тис. 752 грн.

 
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05 05 2017 15:20
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