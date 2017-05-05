БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ Україні заборгованість із виплати зарплати перевищила 2 млрд грн. Майже половина боргу утворена в Донецькій (27,7%) і Луганській (17,1%) областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заборгованість по зарплатам зросла до двох мільярдів гривень
Половина боргу по зарплаті утворені в Донецькій і Луганській
Фото: education-newzealand.org
За даними Держстату, з початку року заборгованість із виплати зарплати зросла на 15,7%.
Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у березні зросла на 8,5% – до 1,028 млрд грн, - повідомила Державна служба статистики.
На початок квітня основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (75,7%), професійну, наукову і технічну діяльність (8,3%). Водночас майже половина боргу утворена в Донецькій (27,7%) і Луганській (17,1%) областях.
Нагадаємо, середня номінальна зарплата в Україні в березні 2017 року зросла до 6 тис. 752 грн.
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