Загальний борг України перед МВФ перевищує $12 млрд, - НБУ
"Зобов'язання Національного банку перед МВФ становлять $7,2 млрд, є також зобов'язання Міністерства фінансів перед МВФ в сумі $4,9 млрд. Тобто в цілому зобов'язання перед МВФ складають $12,1 млрд", – заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурий, інформує ZN,ua.
Він зазначив, що активи НБУ, які входять у валові резерви становлять $18,8 млрд. При цьому, загальна сума зобов'язань НБУ становить $9,1 млрд.
Міжнародні зобов'язання НБУ складаються з кредитів МВФ і зобов'язань перед іншими кредиторами, зокрема Державною казначейською службою і центробанком Швейцарії.
За словами Чурия, таким чином, власні кошти НБУ в іноземній валюті становлять $9,7 млрд.
Він зазначив, що резерви за минулий рік зросли з $ 15,5 млрд до $ 18,8 млрд.
Нагадаємо, що за словами міністра фінансів Олександра Данилюка, МВФ може припинити співпрацю з Україною, якщо реформи не будуть продовжені.
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