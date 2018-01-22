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Загальний борг України перед МВФ перевищує $12 млрд, - НБУ

Нацбанк винен МВФ $7,2 млрд, Мінфін – $4,9 млрд
Сумарний борг України перед Міжнародним валютним фондом на поточний момент становить $12,1 млрд.
Загальний борг України перед МВФ перевищує $12 млрд, - НБУ Фото:rbc.ua

"Зобов'язання Національного банку перед МВФ становлять $7,2 млрд, є також зобов'язання Міністерства фінансів перед МВФ в сумі $4,9 млрд. Тобто в цілому зобов'язання перед МВФ складають $12,1 млрд", – заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурий, інформує ZN,ua.

Він зазначив, що активи НБУ, які входять у валові резерви становлять $18,8 млрд. При цьому, загальна сума зобов'язань НБУ становить $9,1 млрд.

Міжнародні зобов'язання НБУ складаються з кредитів МВФ і зобов'язань перед іншими кредиторами, зокрема Державною казначейською службою і центробанком Швейцарії.

За словами Чурия, таким чином, власні кошти НБУ в іноземній валюті становлять $9,7 млрд.

Він зазначив, що резерви за минулий рік зросли з $ 15,5 млрд до $ 18,8 млрд.

Нагадаємо, що за словами міністра фінансів Олександра Данилюка, МВФ може припинити співпрацю з Україною, якщо реформи не будуть продовжені.

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22 01 2018 17:13
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