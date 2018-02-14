Закон про Донбас не виключає військовий спосіб вигнання окупантів – Турчинов

За його словами, українській армії знадобилося б "декілька тижнів", щоб відновити контроль над окупованими територіями Донбасу, якщо Росія не втручатиметься

Закон про Донбас не виключає військовий спосіб звільнення окупованих територій і створює для нього передумови.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов в інтерв’ю "Громадському".

"Ми не кажемо, що сьогодні можемо звільнити окуповану територію виключно силовим шляхом. Але цей закон не виключає такого шляху і створює для цього передумови. Щоб не треба було ухвалювати додаткові законодавчі акти, які б забезпечили правове поле для застосування сили під час протидії агресору", - пояснив він.

Турчинов зазначив, що водночас закон про Донбас "не перекреслює мирний шлях, навпаки, сьогодні ніхто не скасував Мінські угоди".

"Так, Росія їх саботує, вона намагається їх нівелювати, але сьогодні дипломатичний шлях, згідно з позицією президента, залишається одним із пріоритетних", - розповів голова РНБО.

Крім того, за його словами, українській армії знадобилося б "декілька тижнів", щоб відновити контроль над окупованими територіями Донбасу, якщо Росія не втручатиметься.

"На це піде декілька тижнів. Проблема планування військової операції на сході в тому, що ти не розумієш, скільки військ тобі протидіятиме, скільки РФ залучить дивізій, корпусів, полків або армій. У цьому, безумовно, проблема планування військової операції, коли не знаєш реальний потенціал ворога", - сказав Турчинов.

Він розповів, що потенціал на окупованих територіях Донбасу – це регулярні збройні сили РФ та місцеві мешканці.

"Вони підпорядковані виключно військовому керівництву, вони живуть за військовими статутами РФ, використовують російську зброю, мають централізоване матеріально-технічне забезпечення російського Генштабу. Це підрозділи Росії, з якими ми ведемо війну, незважаючи на те, що там дуже багато зрадників, українців, які в них залучені", - говорить Турчинов.

"Але ці корпуси протримаються недовго. У випадку, якщо дійсно не було б другого ешелону, який, як я вам розповідав, стоїть на кордоні", - вважає очільник РНБО.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

У документі особливі райони Донецької та Луганської області визначено окупованими територіями, на яких діє окупаційна адміністрація РФ. Датою початку окупації з посиланням на інший закон визначено 20 лютого 2014 року. На Росію як державу-агресора покладено відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях. Україна вважає всі правочини, видані на окупованих територіях, нікчемними, окрім довідок про народження та смерть.

Україна вживає дипломатичних заходів для забезпечення державного суверенітету. Водночас для здійснення опору агресії з боку РФ здійснюється створення Об'єднаного оперативного штабу. Повноваження його очільника затвердить головнокомандувач ЗСУ за поданням міністра оборони. Розробити документ має Генштаб ЗСУ. У документі прописано права залучених до протидії агресії.

Додамо, що Президент України Петро Порошенко пообіцяв підписати законопроект "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях" відразу ж, як він буде доставлений з Верховної Ради.