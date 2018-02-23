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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Фракції Держдуми Росії зробили заяву, щодо закону про реінтеграцію Донбасу

Він веде "веде до війни, а не миру".
Політики зазначають, що документ спрямований проти Росії та росіян в Україні і свідчить про "бажання обезлюдити землі, на яких проживає кілька мільйонів людей, дати новий імпульс полюванню на відьом на Україні".
Фракції Держдуми Росії зробили заяву, щодо закону про реінтеграцію Донбасу Фото: detector.media
"Депутати Державної думи, незмінно виступаючи за пошук мирних шляхів врегулювання конфлікту на основі Мінських угод, закликають владу України задуматися про свою відповідальність і відмовитися від нових планів розправи над власними громадянами", – заявили в нижній палаті російського парламенту.
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
 
Раніше, 18 січня, Верховна Рада України ухвалила закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".
 
8 лютого голова парламенту Андрій Парубій підписав проект закону. 20 лютого свій підпис на документі поставив президент України Петро Порошенко. 23 лютого закон опублікований у парламентській газеті "Голос України".
 
Закон називає Росію агресором і надає нові повноваження військовим.
 
Після набуття ним чинності воєнна операція України на сході, яка чотири роки іменувалась «антитерористичною», матиме назву «заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування і відсічі російській збройній агресії».
 
Незаконні збройні формування "ЛНР" і "ДНР", які фактично керують окупованими територіями, згідно з законом, є "представниками окупаційних адміністрацій Росії".
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23 02 2018 20:29
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