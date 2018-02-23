Фракції Держдуми Росії зробили заяву, щодо закону про реінтеграцію Донбасу Він веде "веде до війни, а не миру".

Політики зазначають, що документ спрямований проти Росії та росіян в Україні і свідчить про "бажання обезлюдити землі, на яких проживає кілька мільйонів людей, дати новий імпульс полюванню на відьом на Україні".

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"Депутати Державної думи, незмінно виступаючи за пошук мирних шляхів врегулювання конфлікту на основі Мінських угод, закликають владу України задуматися про свою відповідальність і відмовитися від нових планів розправи над власними громадянами", – заявили в нижній палаті російського парламенту. Про це повідомляє "Радіо Свобода" Раніше, 18 січня, Верховна Рада України ухвалила закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях". 8 лютого голова парламенту Андрій Парубій підписав проект закону. 20 лютого свій підпис на документі поставив президент України Петро Порошенко. 23 лютого закон опублікований у парламентській газеті "Голос України" Закон називає Росію агресором і надає нові повноваження військовим. Після набуття ним чинності воєнна операція України на сході, яка чотири роки іменувалась «антитерористичною», матиме назву «заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування і відсічі російській збройній агресії». Незаконні збройні формування "ЛНР" і "ДНР", які фактично керують окупованими територіями, згідно з законом, є "представниками окупаційних адміністрацій Росії".

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