Закупівлю Польщею вугілля з окупованого Донбасу підтвердив міністр енергетики країни

Міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський підтвердив ввезення до його країни антрациту з окупованих частин Донбасу.

"Було ввезено 11 тисяч тонн вугілля, або ж стільки, скільки за добу споживає один енергетичний блок", - сказав Тхужевський, повідомляє Biznes Alert.

Повідомлення також прокоментував міністр енергетики України Ігор Насалик, що перебуває з візитом в Польщі.

"Ми купуємо антрацит у США і африканських країн, а Польща – з наших окупованих територій", - сказав він і додав, що ситуація дуже прикра.

Нагадаємо, сьогодні польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.