CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський підтвердив ввезення до його країни антрациту з окупованих частин Донбасу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Закупівлю Польщею вугілля з окупованого Донбасу підтвердив міністр енергетики країни
В свою чергу, міністр енергетики України назвав ситуацію "прикрою"
Фото: соцмережі
"Було ввезено 11 тисяч тонн вугілля, або ж стільки, скільки за добу споживає один енергетичний блок", - сказав Тхужевський, повідомляє Biznes Alert.
Повідомлення також прокоментував міністр енергетики України Ігор Насалик, що перебуває з візитом в Польщі.
"Ми купуємо антрацит у США і африканських країн, а Польща – з наших окупованих територій", - сказав він і додав, що ситуація дуже прикра.
Нагадаємо, сьогодні польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.
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04 10 2017 14:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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