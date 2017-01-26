Заступника мера Ужгорода викрили у хабарництві, але він втік. - Луценко
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабара. Громадянин Цап перебував у цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга", - написав він.
"Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати кому йшли гроші нагору", - додав Луценко.
Раніше повідомлялося про обшуки у приміщенні Ужгородської міської ради, а також житлових приміщеннях окремих співробітників Ужгородської міської ради.
Як повідомляв iPress.ua, прокуратура Закарпатської області спільно з співробітниками спецпідрозділу "К" УСБ України викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовими особами Ужгородської міської ради за вирішення "земельних" питань.
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