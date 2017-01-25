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В Ужгороді чиновників міськради упіймали на хабарі

Наразі тривають обшуки в будівлі міськради
Прокуратура Закарпатської області спільно з співробітниками спецпідрозділу "К" УСБ України викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовими особами Ужгородської міської ради за вирішення "земельних" питань.
В Ужгороді чиновників міськради упіймали на хабарі СБУ. Фото: informator.media

"Попередньо встановлено, що неправомірну вигоду чиновники міськради отримували за сприяння у позитивному вирішенні "земельних питань", які виносилися на сесію Ужгородської міської ради", - повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Повідомляється, що вже затримано посередника при отриманні частини неправомірної вигоди сумою 20 тис. грн.

В даний час в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 КК України тривають обшуки в приміщенні Ужгородської міської ради, а також житлових приміщеннях окремих працівників Ужгородської міської ради.

Нагадаємо, у Сумській області на хабарі в 20 тис гривень поліція затримала чиновника однієї РДА області.

Раніше співробітники Управління захисту економіки та Головного управління Національної поліції у Донецькій області спільно з обласною прокуратурою викрили корупційну схему посадових осіб Державної фіскальної служби області.

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