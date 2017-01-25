В Ужгороді чиновників міськради упіймали на хабарі
"Попередньо встановлено, що неправомірну вигоду чиновники міськради отримували за сприяння у позитивному вирішенні "земельних питань", які виносилися на сесію Ужгородської міської ради", - повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Повідомляється, що вже затримано посередника при отриманні частини неправомірної вигоди сумою 20 тис. грн.
В даний час в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 КК України тривають обшуки в приміщенні Ужгородської міської ради, а також житлових приміщеннях окремих працівників Ужгородської міської ради.
Нагадаємо, у Сумській області на хабарі в 20 тис гривень поліція затримала чиновника однієї РДА області.
Раніше співробітники Управління захисту економіки та Головного управління Національної поліції у Донецькій області спільно з обласною прокуратурою викрили корупційну схему посадових осіб Державної фіскальної служби області.
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