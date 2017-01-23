НОВИНИУ Сумській області на хабарі в 20 тис гривень поліція затримала чиновника однієї РДА області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Сумщині затримали на хабарі в 20 тис гривень чиновника райдержадміністрації
Чиновник вимагав хабар за переоформлення договору суборенди на земельну ділянку
Фото: Facebook
Начальника центру адміністративних послуг однієї з райдержадміністрацій області затримали співробітники Управління захисту економіки в Сумській області Нацполіції та обласної прокуратури, інформує прес-служба відомства у Facebook.
Чиновник вимагав хабар у 20 тис. гривень за переоформлення договору суборенди на земельну ділянку.
Нагадаємо, що співробітники Управління захисту економіки та Головного управління Національної поліції у Донецькій області спільно з обласною прокуратурою викрили корупційну схему посадових осіб Державної фіскальної служби області.
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